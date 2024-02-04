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Beşiktaş Joe Worrall'ı transfer ediyor! Anlaşmaya varıldı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.02.2024
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Beşiktaş Joe Worrall’ı transfer ediyor! Anlaşmaya varıldı

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall’ın transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

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