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Trabzonspor'dan penaltı tepkisi! Beşiktaş - Trabzonspor maçına damga vuran pozisyon

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2024
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Trabzonspor’dan penaltı tepkisi! Beşiktaş - Trabzonspor maçına damga vuran pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ederken, derbide yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu. Bordo mavili ekip penaltı beklerken mücadelenin hakemi Arda Kardeşler devam kararı verdi. Pozisyonun ardından gelişen atakta ev sahibi, Semih Kılıçsoy'un ayağından bulduğu golle öne geçti.

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