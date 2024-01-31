31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın istediği Gabriel Paulista’nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın istediği Gabriel Paulista’nın yeni takımı belli oldu!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.01.2024
ABONE OL
Beşiktaş’ın istediği Gabriel Paulista’nın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen 33 yaşındaki savunmacı Gabriel Paulista’nın yeni takımı belli oldu. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, Valencia forması giyen Paulista’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Madrid temsilcisi, son olarak Valencia'da top koşturan Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Paulista'nın uzun bir kariyere ve maksimum deneyime sahip olduğu, 33 yaşındaki oyuncunun LaLiga'nın yanı sıra Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de forma giydiği aktarıldı.

Paulista, bu sezon Valencia ile 18'i La Liga, 1'i Kral Kupası olmak üzere toplamda 19 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA