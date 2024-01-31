Beşiktaş’ın istediği Gabriel Paulista’nın yeni takımı belli oldu!

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Paulista'nın uzun bir kariyere ve maksimum deneyime sahip olduğu, 33 yaşındaki oyuncunun LaLiga'nın yanı sıra Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de forma giydiği aktarıldı.