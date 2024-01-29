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Masuaku ve Bakambu'lu Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeyrek finalde

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2024
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Masuaku ve Bakambu’lu Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeyrek finalde

Beşiktaşlı Arthur Masuaku ve Galatasaraylı Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Kupası Son 16 Turu'nda Mısır'ı penaltı atışları sonrasında eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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