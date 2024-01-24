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Kartal'dan dünya yıldızına kanca! Fernando Santos'un ilk bombası Barcelona'dan

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2024
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Kartal’dan dünya yıldızına kanca! Fernando Santos’un ilk bombası Barcelona’dan

Beşiktaş'ta teknik direktörlük sorunu Fernando Santos'un atanmasıyla çözüme kavuştu. Şimdi gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Portekizli hoca Fernando Santos'un ilk transfer bombası İspanyol devi Barcelona'dan oluyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için Fernando Santos'un göreve başlamasıyla birlikte, gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Fernando Santos'un teknik direktörlük görevini üstlenmesiyle Beşiktaş, büyük bir sorunu çözme yolunda önemli bir adım attı.

Beşiktaş Yönetimi, kış transfer döneminde takım kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Eric Bailly ve Jean Onana ile yollarını ayıran yönetim, şimdi de kaliteli futbolcuları kadrosuna katma hedefinde...

TARAFTARLARDAN HASAN ARAT'A TRANSFER ÇAĞRISI

Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a transfer çağrısında bulundu. Taraftarlar, karşılaşmanın son anlarında "Hasan Arat, transfer nerede" şeklinde tezahürat yaptı.

BARCELONA'NIN YILDIZI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Transferde yeni hamleler yapmak isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızı olan oyuncu için temasa geçti.

Beşiktaş, Barcelona'dan Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak için kulübüyle görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlılar, İspanyol oyuncu için 2 milyon Euro bonservis önerdi, taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Xavi'nin kadroda düşünmediği Romeu'nun da gelecek olan tekliflere sıcak baktığı ifade ediliyor.

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