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Son dakika | Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Rosier Nice takımına kiralık gitti

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Son dakika | Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Rosier Nice takımına kiralık gitti

Son dakika Beşiktaş haberleri bugün...Beşiktaş, Valentin Rosier'in satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralandığını açıkladı.

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