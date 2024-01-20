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CANLI | Pendikspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Pendikspor – Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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CANLI | Pendikspor – Beşiktaş CANLI ANLATIM Pendikspor – Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Pendikspor'a konuk olacak. Ferahlandı Santos'un kritik deplasmanda karşılaşması öncesi sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil Akbunar, Erencan, Thiam, Umut Nayir.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talah, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

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