CANLI İZLE | Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı bugün başladı. Günün son karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımında ilk 11'leri belli oldu. İlk düdük çaldı! Mücadeleyi A Spor ve Ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün Eyüpspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasını A Spor ve Ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
EYÜPSPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE
TFF 1. Lig'de 10 puan farkla liderliğini sürdüren Eyüpspor ise sürpriz peşinde. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, dördüncü turda Ankara Demirspor'u elemişti.
Beşiktaş - Eyüpspor maçını hakem Murat Erdoğan yönetiyor.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.
11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk.
Eyüpspor: Berke, Metehan, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek.
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