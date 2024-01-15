15 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Hadziahmetovic kötü haber! Beşiktaş'ın planları altüst oldu

Hadziahmetovic kötü haber! Beşiktaş'ın planları altüst oldu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.01.2024
ABONE OL
Hadziahmetovic kötü haber! Beşiktaş’ın planları altüst oldu

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'in lisansı dondurulacak. Kartal ise hem oyuncusundan yararlanamayacak hem de gelen teklifleri değerlendiremeyecek. Boşnak yıldız için İtalya'dan yüksek bir transfer ücreti gelmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA