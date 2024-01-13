CANLI | Beşiktaş - Karagümrük (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Karagümrük maçı ilk 11’leri…
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos'un ilk sınavında sahaya sürdüğü ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak.
SÜPER LİG'DE 16. RANDEVU
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 10, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Beşiktaş'la, Karagümrük arasında oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar, 1-0 kazanmıştı.
FERNANDO SANTOS'UN İLK SINAVI
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos ile ilk sınavına Fatih Karagümrük karşısında çıkacak. Siyah-beyazlıların bir önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor maçını tribünden takip eden Portekizli antrenör, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk deneyimini yaşayacak.
BEŞİKTAŞ EVİNDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.
FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA 1 KEZ GÜLDÜ
Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de ettiği 5 galibiyetin yalnızca 1 tanesini dış sahada aldı. Söz konusu 3 puanı sezonun ikinci haftasında Başakşehir'e karşı elde eden Fatih Karagümrük, son 4 deplasman müsabakasında ise gülemedi.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlılarda bu maç öncesi sakatlığı devam eden Alex Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarda bulunan Omar Colley, Arthur Masuaku ve Daniel Amartey, Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Kamerun Milli Takımı kampında olan Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier ise kadro dışı bırakılmıştı. Kartal'da Tayfur Bingöl, Mert Günok ve Necip Uysal da sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Fatih Karagümrük karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Pendikspor müsabakasında görev alamayacak.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.
Fatih Karagümrük:
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