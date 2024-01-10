Beşiktaş ilk transferini yaptı! Adana Demirspor’un yıldızı artık siyah-beyaz

JONAS SVENSSON KİMDİR?

6 Mart 1993 tarihinde doğan ve futbol kariyerine Levanger FK kulübünde başlayan Svensson, on beş ve on altı yaşlarında 2. divisjon'da Levanger FK için birkaç maç oynamıştır. Ağustos 2009'da Rosenborg'a transfer olmuş ve yeni kulübündeki ilk maçını 10 Mart 2011'de Lillestrøm ile 4-4 berabere kalan bir karşılaşmada oynamıştır. Svensson, Michael Jamtfall'ın sakatlık geçirmesiyle oyuna dahil olarak Haugesund karşısında ilk lig maçına çıkmıştır. Haziran 2011'de Rosenborg ile sözleşmesini 2013 yılının sonuna kadar uzatmıştır.