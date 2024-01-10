10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş ilk transferini yaptı! Adana Demirspor'un yıldızı artık siyah-beyaz

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Adana Demirspor'un yıldızı artık siyah-beyaz

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
ABONE OL
Beşiktaş ilk transferini yaptı! Adana Demirspor’un yıldızı artık siyah-beyaz

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Yeni hocası Fernando Santos ile dün resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş, Adana Demirspor ile yollarını ayıran tecrübeli sağ bek Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.

JONAS SVENSSON KİMDİR?
6 Mart 1993 tarihinde doğan ve futbol kariyerine Levanger FK kulübünde başlayan Svensson, on beş ve on altı yaşlarında 2. divisjon'da Levanger FK için birkaç maç oynamıştır. Ağustos 2009'da Rosenborg'a transfer olmuş ve yeni kulübündeki ilk maçını 10 Mart 2011'de Lillestrøm ile 4-4 berabere kalan bir karşılaşmada oynamıştır. Svensson, Michael Jamtfall'ın sakatlık geçirmesiyle oyuna dahil olarak Haugesund karşısında ilk lig maçına çıkmıştır. Haziran 2011'de Rosenborg ile sözleşmesini 2013 yılının sonuna kadar uzatmıştır.

3 Haziran 2011'de Sarpsborg 08'e karşı 4-0 kazanılan maçta iki gol kaydeden Svensson, 13 Temmuz 2011'de UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda İzlanda'nın Breiðablik takımına karşı ilk Avrupa maçına çıkmıştır. 20 Nisan 2016'da, Rosenborg formasıyla 200. maçına çıkarak kulüp tarihinde bu başarıyı en genç yaşta elde eden futbolcu olmuştur.

1 Haziran 2016'da Norveç milli takımı adına ilk maçına İzlanda'ya karşı çıkan Svensson, 2016-2021 yılları arasında AZ Alkmaar'da toplam 157 maça çıkarak 7 gol atıp 27 asistle katkı sağlamıştır. 2021 yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer olan Svensson, Türkiye'deki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamıştır. Adana Demirspor'da geçirdiği üç sezon boyunca 76 lig maçına çıkan Svensson, 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turunda Osijek'e karşı attığı golle dikkat çekmiştir. 2023-24 ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılmıştır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA