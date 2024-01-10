Beşiktaş ilk transferini yaptı! Adana Demirspor'un yıldızı artık siyah-beyaz
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Yeni hocası Fernando Santos ile dün resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş, Adana Demirspor ile yollarını ayıran tecrübeli sağ bek Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.
JONAS SVENSSON KİMDİR?
6 Mart 1993 tarihinde doğan ve futbol kariyerine Levanger FK kulübünde başlayan Svensson, on beş ve on altı yaşlarında 2. divisjon'da Levanger FK için birkaç maç oynamıştır. Ağustos 2009'da Rosenborg'a transfer olmuş ve yeni kulübündeki ilk maçını 10 Mart 2011'de Lillestrøm ile 4-4 berabere kalan bir karşılaşmada oynamıştır. Svensson, Michael Jamtfall'ın sakatlık geçirmesiyle oyuna dahil olarak Haugesund karşısında ilk lig maçına çıkmıştır. Haziran 2011'de Rosenborg ile sözleşmesini 2013 yılının sonuna kadar uzatmıştır.
3 Haziran 2011'de Sarpsborg 08'e karşı 4-0 kazanılan maçta iki gol kaydeden Svensson, 13 Temmuz 2011'de UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda İzlanda'nın Breiðablik takımına karşı ilk Avrupa maçına çıkmıştır. 20 Nisan 2016'da, Rosenborg formasıyla 200. maçına çıkarak kulüp tarihinde bu başarıyı en genç yaşta elde eden futbolcu olmuştur.
1 Haziran 2016'da Norveç milli takımı adına ilk maçına İzlanda'ya karşı çıkan Svensson, 2016-2021 yılları arasında AZ Alkmaar'da toplam 157 maça çıkarak 7 gol atıp 27 asistle katkı sağlamıştır. 2021 yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer olan Svensson, Türkiye'deki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamıştır. Adana Demirspor'da geçirdiği üç sezon boyunca 76 lig maçına çıkan Svensson, 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turunda Osijek'e karşı attığı golle dikkat çekmiştir. 2023-24 ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi