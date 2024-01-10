Beşiktaş’ta Fernando Santos ilk idmanına çıktı! Ekibiyle birlikte Kartal pozu verdi...

SVENSSON İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Rizespor maçında oynayan futbolcular salonda çalışırken, diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Teknik direktör Fernando Santos'un da ilk antrenmanı olan çalışma, ısınma koşuları ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, çeşitli varyasyonlarla pas çalışması gerçekleştirirken, idmanın basına açık son kısmında ise top kapma oyunu oynandı.



Beşiktaş'ın bugün anlaşmaya varıldığını açıkladığı yeni transferi Norveçli futbolcu Jonas Svensson da takımla beraber ilk kez çalıştı. Kasımpaşa müsabakasında sakatlanan Necip Uysal, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün ilk kez takımla çalıştı.