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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Kartal zorlu deplasmanda

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Kartal zorlu deplasmanda

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Abdülkadir Bitigen tarafından yönetilen Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

MUHTEMEL 11

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen; Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin; Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri; Adolfo Gaich.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Emrecan, Amir, Gedson, Tayfur, Rashica, Semih, Cenk Tosun.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

9 Ocak Salı günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Rizespor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.

DEPLASMANDA SON 3 MAÇINI KAZANDI

İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi.



3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

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