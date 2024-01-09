Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Kartal zorlu deplasmanda
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Abdülkadir Bitigen tarafından yönetilen Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.
MUHTEMEL 11
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen; Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin; Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri; Adolfo Gaich.
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Emrecan, Amir, Gedson, Tayfur, Rashica, Semih, Cenk Tosun.
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
9 Ocak Salı günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Rizespor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.
Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.
DEPLASMANDA SON 3 MAÇINI KAZANDI
İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi.
3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Van Edremit, İpekyolu, Tuşba Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Tarih verildi önleminizi alın! 10-11-12-13 Ocak tarihleri sadece başlangıç olacak! 81 ilin tamamında...
- Süper Lig ertelenen maçların tarihleri 9-10-11 Ocak TFF | Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman, hangi tarihte oynanacaklar?
- Okullarda 2. dönem devamsızlık silinir mi? MEB 2024 ikinci dönem lise, ortaokul, ilkokul devamsızlık kaç gün, sıfırlanır mı?
- Recep ayı ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zaman, hangi tarihte? 2024 DİYANET Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi...