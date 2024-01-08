Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızına kancayı taktı
Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine son olarak Portekiz efsanesi Fernando Santos'u getirdi. Ara transfer döneminde takıma yeni yıldızlar takviye ederek güçlenmek isteyen Kartal'ın ilk transferi belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, art arda 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine Portekiz efsanesi Fernando Santos'un getirildiğini açıklamıştı.
YENİ İSMİ DUYURDULAR
Geçtiğimiz gün Beşiktaş, resmi açıklamada bulunarak Portekizli efsane teknik direktör Fernando Santos'u duyurmuştu.
69 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.
Santos en son kulüp bazında 2007-2010 yılları arasında PAOK'u çalıştırmıştı.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Santos'un gelişi ile birlikte ligde yeniden liderlik yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.
İLK TRANSFERİ BELLİ OLDU
Fransız basınının haberine göre, Roma'nın kiralık sözleşmesini feshetmek istediği Renato Sanches için PSG'nin yeni bir çözüm arayışı içerisinde olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın da Portekizli futbolcuya ilgisinin olduğu aktarıldı.
Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde, PSG'nin Sanches için yeni bir kulüp bulması halinde, Roma'nın kiralık sözleşmeyi feshetmesine izin vereceği öne sürülmüştü.
SANTOS YAKINDAN TANIYOR
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Renato Sanches'i yakından tanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak Salı günü kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK'lı olanlara müjde! EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...
- Malatya Pütürge deprem son dakika! 8 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...
- AK Parti Tekirdağ Saray, Şarköy Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi, Muratlı Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Kapaklı, Malkara Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Çorlu, Ergene, Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa, Çerkezköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Erden Timur bu işi biliyor! Yüzyılın transfer harekatı! Bir değil iki yıldıza kancayı taktı
- 228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
- AK Parti Şanlıurfa Karaköprü, Haliliye Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye, Hilvan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları