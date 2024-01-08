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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızına kancayı taktı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos’un ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızına kancayı taktı

Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine son olarak Portekiz efsanesi Fernando Santos'u getirdi. Ara transfer döneminde takıma yeni yıldızlar takviye ederek güçlenmek isteyen Kartal'ın ilk transferi belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, art arda 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine Portekiz efsanesi Fernando Santos'un getirildiğini açıklamıştı.

YENİ İSMİ DUYURDULAR

Geçtiğimiz gün Beşiktaş, resmi açıklamada bulunarak Portekizli efsane teknik direktör Fernando Santos'u duyurmuştu.

69 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.

Santos en son kulüp bazında 2007-2010 yılları arasında PAOK'u çalıştırmıştı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Santos'un gelişi ile birlikte ligde yeniden liderlik yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.

İLK TRANSFERİ BELLİ OLDU

Fransız basınının haberine göre, Roma'nın kiralık sözleşmesini feshetmek istediği Renato Sanches için PSG'nin yeni bir çözüm arayışı içerisinde olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın da Portekizli futbolcuya ilgisinin olduğu aktarıldı.

Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde, PSG'nin Sanches için yeni bir kulüp bulması halinde, Roma'nın kiralık sözleşmeyi feshetmesine izin vereceği öne sürülmüştü.

SANTOS YAKINDAN TANIYOR

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Renato Sanches'i yakından tanıyor.

Sanches, Fernando Santos yönetiminde EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştu.

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