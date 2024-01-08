Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos’un ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızına kancayı taktı

İLK TRANSFERİ BELLİ OLDU

Fransız basınının haberine göre, Roma'nın kiralık sözleşmesini feshetmek istediği Renato Sanches için PSG'nin yeni bir çözüm arayışı içerisinde olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın da Portekizli futbolcuya ilgisinin olduğu aktarıldı.