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Beşiktaş Santos'a kavuşuyor! Portekizli teknik adam bu akşam İstanbul'a geliyor

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Beşiktaş Santos’a kavuşuyor! Portekizli teknik adam bu akşam İstanbul’a geliyor

Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'la anlaşmaya varırken Portekizli teknik adamın bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...

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