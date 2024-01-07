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Son dakika | Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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Son dakika | Beşiktaş’ın yeni hocası belli oldu

Son dakika haberi Beşiktaş haberleri bugün...Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli hoca Fernando Santos ile anlaştığını açıkladı. Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada anlaşma resmen duyuruldu.

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