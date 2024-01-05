CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11’leri…

İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip, Emre Can Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Gedson, Semih Kılıçsoy, Muleka.

KASIMPAŞA: Andreas, Winck, Taylan, Yasin, Mortadha, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Fall, Gomis, Da Costa.