CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11’leri…
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi Kartal'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.
İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip, Emre Can Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Gedson, Semih Kılıçsoy, Muleka.
KASIMPAŞA: Andreas, Winck, Taylan, Yasin, Mortadha, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Fall, Gomis, Da Costa.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş-Kasımpaşa CANLI İZLE | 05 Ocak 2024 BJK-Kasımpaşa maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, anlık seyretme ekranı!
- Balıkesir Sındırgı, Susurluk Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Balıkesir Manyas, Marmara, Savaştepe Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Balıkesir Erdek, Gömeç, Gönen Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Balıkesir Burhaniye, Dursunbey, Edremit Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Balıkesir Balya, Bandırma, Bigadiç Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Aydın Çine, Didim, Germencik ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Tire, Torbalı, Urla ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- SSK, Bağkur'luya maaş hesabı yapıldı! Emeklilere ek zam verilecek mi? Refah payı ile 7.500 TL düşük emekli maaşı...
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2024? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR / e-Devlet başvuru ekranı ve şartları...