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CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11’leri…

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2024
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CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa CANLI ANLATIM Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11’leri…

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi Kartal'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip, Emre Can Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Gedson, Semih Kılıçsoy, Muleka.

KASIMPAŞA: Andreas, Winck, Taylan, Yasin, Mortadha, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Fall, Gomis, Da Costa.

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