Beşiktaş aradığı 10 numarayı sonunda buldu! Bakasetas sesleri yükseliyor

BAKASETAS'TAN YEŞİL IŞIK

Bakasetas'ın da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ve bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yunan yıldızın, 2 milyon euro civarında bir maaş talebinin olduğu ancak bu rakamın aşağı düşebileceği de kaydedildi.