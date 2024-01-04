Beşiktaş aradığı 10 numarayı sonunda buldu! Bakasetas sesleri yükseliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün... Giovanni van Bronckhorst ile büyük ölçüde anlaşarak teknik direktör krizine son veren Beşiktaş, 10 numara bölgesine de nokta atışı bir hamleyi bitirmek üzere. Trabzonspor ile yıldızı parlayan Yunan oyuncu Bakasetas siyah beyazlı takıma çok yakın...
Beşiktaş, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladı. İşte yaşanan gelişmeler...
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yenilemeye de yanaşmayan Bakasetas için Trabzonspor ile pazarlıklara başladı.
TRABZONSPOR'UN TALEBİ
Başkanlar düzeyinde başlayan pazarlıklarda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1.5 milyon euro bonservis bedeli istedi.
BEŞİKTAŞ'IN ÖDEMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ RAKAM
Beşiktaş ise bir miktar ödemeyi kabul ettiği, ancak ''Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan oyuncu için 1.5 milyon euro ödeyemeyiz." cevabını iletti. Siyah beyazlı kulübün 500 bin euro civarında bir bonservis ödemeyi düşündüğü de öğrenildi.
BAKASETAS'TAN YEŞİL IŞIK
Bakasetas'ın da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ve bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yunan yıldızın, 2 milyon euro civarında bir maaş talebinin olduğu ancak bu rakamın aşağı düşebileceği de kaydedildi.
BAKASETAS: SKORER VE BAŞARILI
30 yaşındaki Yunan yıldız, 2019 yazında AEK'den Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'daki başarılı ve skorer kimliğiyle Ocak 2021'de Trabzonspor'a 3 milyon euro bonservisle imza attı. Bakasetas, Süper Lig'de forma giydiği 148 maçta 43 gol atıp 19 asist yaptı.
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