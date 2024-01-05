Beşiktaş-Kasımpaşa CANLI İZLE | 05 Ocak 2024 BJK-Kasımpaşa maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, anlık seyretme ekranı!

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.