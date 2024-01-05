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Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş-Kasımpaşa CANLI İZLE | 05 Ocak 2024 BJK-Kasımpaşa maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, anlık seyretme ekranı!

Beşiktaş-Kasımpaşa CANLI İZLE | 05 Ocak 2024 BJK-Kasımpaşa maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, anlık seyretme ekranı!

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Beşiktaş-Kasımpaşa CANLI İZLE | 05 Ocak 2024 BJK-Kasımpaşa maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, anlık seyretme ekranı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Beşiktaş, evinde ağırlayacağı bu kritik müsabakadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldaya yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşması büyük bir ilgiyle bekleniyor. Taraftarlar, maçın detaylarını, yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağını ve muhtemel 11'leri merakla araştırıyor. Peki Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgilerinin tüm detayları...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Canlı izle ekranı maç maşladığında eklenecektir.

ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Öncelikle şunu belirtelim ki maçın şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Canlı olarak maçı takip etmek isteyen taraftarlar beIN Sports tarafından belirlenen aylık abonelik ücretini ödeyerek izlenyebilirler.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necıp, Bakhtıyor, Emrecan, Amır, Salıh, Gedson, Rashıca, Muleka, Cenk

Kasımpaşa: Gıannıotıs, Wınck, Taylan, Sadık, Yasın, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradınovıc, Ngoy, Costa

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

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