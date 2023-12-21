CANLI | Beşiktaş - Alanyaspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Alanyaspor maçı ilk 11’leri…

KARA KARTAL'DA 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Konferans Ligi gruplarında son oynanan Lugano maçının ardından 5 oyuncunun sakatlığını atlatması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arthur Masuaku, Ante Rebic, Milot Rashica, Omar Colley ve Mert Günok geri dönen isimler oldu. Ayak bileği dış yan bağ yaralanması bulunan Portekizli yıldız Gedson Fernandes maç kadrosuna dahil edilmezken, alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavileri devam eden sol bek Umut Meraş ve ön libero Necip Uysal da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 maçın 10'unu siyahbeyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.