CANLI | Beşiktaş - Alanyaspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Alanyaspor maçı ilk 11’leri…
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmada öncesi Çalımbay'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
KARA KARTAL'DA 3 EKSİK
Siyah-beyazlılarda Konferans Ligi gruplarında son oynanan Lugano maçının ardından 5 oyuncunun sakatlığını atlatması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arthur Masuaku, Ante Rebic, Milot Rashica, Omar Colley ve Mert Günok geri dönen isimler oldu. Ayak bileği dış yan bağ yaralanması bulunan Portekizli yıldız Gedson Fernandes maç kadrosuna dahil edilmezken, alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavileri devam eden sol bek Umut Meraş ve ön libero Necip Uysal da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 maçın 10'unu siyahbeyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.
DÖRT YILDIZ SINIRDA
Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kadroda olması beklenmeyen Necip Uysal dışındaki oyuncular bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.
CEZALILAR YOK
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana kadro dışı bırakıldıkları için takımla çalışmalarına dahil olsalar da, bugünkü karşılaşma kadrosunda yer almayacaklar.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Amartey, Omar, Musuaku, Amir, Salih, Chamberlian, Semih, Muleka, Cenk
ALANYASPOR:
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