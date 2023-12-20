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Beşiktaş'tan Hatayspor maçına özel forma

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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Beşiktaş’tan Hatayspor maçına özel forma

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla mücadele edecek.

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