Beşiktaş yeni hocasın buldu! Ekibi toplanıp geliyor
Siyah-Beyazlılar’da hoca borsası baş döndürmeye devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi, son olarak Hollandalı teknik direktör ile görüşmelere başladı. Başkan Hasan Arat’ın diğer adaylarla temasları devam ediyor...
Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta rota yine değişti. Bir süredir Fransız teknik adam Bruno Genesio ile görüşen ve belli bir yol da alan Siyah-Beyazlılar, son temasların ardından 57 yaşındaki teknik direktörden olumsuz yanıt aldı. Genesio'nun cevabında kadrodaki olumsuzlukların etkili olduğu öğrenildi.
Bu cevabın ardından listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sıklaştırdı. Siyah-Beyazlılar'ın, Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresinin de 1,5 + 1 yıllık şeklinde konuşulduğu bilgisi elde edildi. Son olarak İskoçya Süper Ligi takımı Glasgow Rangers'ı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, 68 maçta 2.01 puan ortalaması tutturdu.
Van Bronckhorst, Rangers'ın yanı sıra Feyenoord ile Guangzhou City'nin de başında yer aldı. Hollandalı teknik direktör, Feyenoord ile 5, Rangers ile de 1 kupa kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam ile imzaların atılamaması ihtimaline karşın, aralarında Mircea Lucescu'nun da yer aldığı birkaç isim daha listede bulunuyor.
İSTANBUL'A GELECEK
TRT Spor'a göre siyah beyazlılar, 48 yaşındaki teknik direktörle prensip anlaşmasına vardı. Habere göre Van Bronckhorst önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.
GASTEL İLE DE ANLAŞMA SAĞLANDI
Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un ekibinde olmasını istediği Jean Paul van Gastel için de Beşiktaşlı yöneticiler önemli mesafe kat etti. Geçtiğimiz salı günü Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda, van Gastel'in ayrılığına izin verilmediğini açıklamıştı. Ancak van Bronckhosrt ile çalışmak isteyen van Gastel kulübünden ayrılmak üzere...
Beşiktaş, Jean Paul van Gastel'i transfer etmek için NAC Breda'nın inadını kırmaya çok yaklaştı.
Voetbal International'ın haberine göre Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş'ta çalışmak isteyen Jean Paul van Gastel, siyah beyazlıların teklifini kabul etti.
NAC Breda, VVV-Venlo'nun teknik direktörü Rick Kruys ile anlaşırsa Jean Paul van Gastel ile yollarını ayıracak.
YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Giovanni van Bronckhorst'un Rangers'taki teknik ekibinde Yardımcı antrenörler Roy Makaay, Jean-Paul van Gastel, Dave Vos, Dr. Ceri Bowley, Atletik Performans antrenörü Arno Philips, analiz Yori Bosschaart bulunuyordu. Beşiktaş'ta ise yine Makaay, Jean-Paul van Gastel'in yanında Denny Landzaat'ın da olması bekleniyor. Ajax u21 takımını çalıştıran Dave Vos'un ise bu ekipte yer almayacağı öğrenildi.
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