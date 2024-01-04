Beşiktaş yeni hocasın buldu! Ekibi toplanıp geliyor

Bu cevabın ardından listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sıklaştırdı. Siyah-Beyazlılar'ın, Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresinin de 1,5 + 1 yıllık şeklinde konuşulduğu bilgisi elde edildi. Son olarak İskoçya Süper Ligi takımı Glasgow Rangers'ı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, 68 maçta 2.01 puan ortalaması tutturdu.

Van Bronckhorst, Rangers'ın yanı sıra Feyenoord ile Guangzhou City'nin de başında yer aldı. Hollandalı teknik direktör, Feyenoord ile 5, Rangers ile de 1 kupa kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam ile imzaların atılamaması ihtimaline karşın, aralarında Mircea Lucescu'nun da yer aldığı birkaç isim daha listede bulunuyor.