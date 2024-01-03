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Beşiktaş Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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Beşiktaş Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, teknik direktörlük için Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Resmi imzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.

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