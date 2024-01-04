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Aboubakar'da ayrılık kesin! Ya Brezilya ya Meksika

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.01.2024
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Aboubakar’da ayrılık kesin! Ya Brezilya ya Meksika

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'a Meksika devinin talip olduğu öne sürüldü. Kamerunlu forvet için Gremio'nun da devrede olduğu belirtildi.

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