Aybaba ve Çalımbay gerginliğinin perde arkası belli oldu! İstenen rapor gelmeyince soğuk rüzgarlar esmeye başladı
Beşiktaş haberleri bugün... Siyah beyazlı takımda büyük bir hayal kırıklığı oluşturan Rıza Çalımbay, sona eren ikinci Beşiktaş macerasının ardından kameraların karşısına geçerek Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ı kamuoyunun önüne atmıştı. Eski dostların arasını açan bu olayın perde arkası belli oldu. İddiaya göre; Çalımbay kadro dışı bırakılacak oyuncuların raporunu Samet Aybaba'ya vermedi. Soğuk rüzgarların esmeye başlamasına neden olan bu adım beraberinde yol ayrılığını getirdi.
Beşiktaş'a sancılı dönemde gelen Rıza Çalımbay'ın macerası kısa sürmüştü. Dolmabahçe'de alınan 3-1'lik Alanyaspor yenilgisi bardağı taşırmış, Hasan Arat yönetimi, gece yarısı deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Ayrılık süreci sonrası açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Ben çok hırslı biriyim. Türkiye'de en çok maça çıkan futbolcu ve antrenörüm. Hırsımı hiçbir zaman kaybetmem" demişti.
'AYBABA VE UÇAR'A KIRGINIM'
Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'ya kırgın olduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Arkadaşlarıma kırıldım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a kırgınım. Hasan Arat'a da kırgınım. Ancak Beşiktaş'a kırgın değilim. Ayrılırken yöneticilerle görüştüm. Görüşeceğim kişiler Samet ağabey ve Feyyaz olmalıydı. Kendi kendime 'Hata mı yaptım?' diye sordum. İki maç göreve gelme kararını sadece Beşiktaş, Sivasspor ve Milli Takım için yaparım" ifadelerini kullanmıştı.
'KADRO DIŞI KARARLARI BANA DANIŞILMADAN ALINDI'
60 yaşındaki teknik adam, Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Jean Onana'nın kendisine danışılmadan kadro dışı bırakıldığını belirterek, "Samet Aybaba beni aradı. 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. Ben yoktum, onlar yapıyor. Kim olduğunu sordum, isimlerini söyledi. Futbolcuların kadro dışı bırakılmasında ben yoktum" dedi.
AYBABA'YA RAPOR VERMEDİ
Skorer'in edindiği bilgiye göre; Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın göreve başladığı dönemde Rıza Çalımbay'dan kadro dışı kalması gereken futbolcularla ilgili rapor istediği ortaya çıktı. Ancak Çalımbay'ın rapor vermediği ve ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği öğrenildi.
60 yaşındaki Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki ikinci döneminde 7 maça çıktı. Burak Yılmaz'ın istifası sonrası Ahmet Nur Çebi yönetimi tarafından göreve getirilen Çalımbay, bu müsabakaların 3'ünde galibiyetle tanıştı. Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
BAILLY VEDA ETTİ
Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan isimlerden Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi. 29 yaşındaki stoper, vedasının ardından La Liga ekiplerinden Villarreal ile sözleşme imzaladı.
Vincent Aboubakar'a Suudi Arabistan ve Rusya'dan takımlar talip olurken, Rachid Ghezzal ise yeniden antrenmanlara başladı. Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta son dönemde yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte çalışırken görüntülendi.
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