Aybaba ve Çalımbay gerginliğinin perde arkası belli oldu! İstenen rapor gelmeyince soğuk rüzgarlar esmeye başladı

'KADRO DIŞI KARARLARI BANA DANIŞILMADAN ALINDI'

60 yaşındaki teknik adam, Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Jean Onana'nın kendisine danışılmadan kadro dışı bırakıldığını belirterek, "Samet Aybaba beni aradı. 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. Ben yoktum, onlar yapıyor. Kim olduğunu sordum, isimlerini söyledi. Futbolcuların kadro dışı bırakılmasında ben yoktum" dedi.

AYBABA'YA RAPOR VERMEDİ

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın göreve başladığı dönemde Rıza Çalımbay'dan kadro dışı kalması gereken futbolcularla ilgili rapor istediği ortaya çıktı. Ancak Çalımbay'ın rapor vermediği ve ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği öğrenildi.

60 yaşındaki Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki ikinci döneminde 7 maça çıktı. Burak Yılmaz'ın istifası sonrası Ahmet Nur Çebi yönetimi tarafından göreve getirilen Çalımbay, bu müsabakaların 3'ünde galibiyetle tanıştı. Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

BAILLY VEDA ETTİ

Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan isimlerden Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi. 29 yaşındaki stoper, vedasının ardından La Liga ekiplerinden Villarreal ile sözleşme imzaladı.

Vincent Aboubakar'a Suudi Arabistan ve Rusya'dan takımlar talip olurken, Rachid Ghezzal ise yeniden antrenmanlara başladı. Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta son dönemde yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte çalışırken görüntülendi.