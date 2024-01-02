Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst sesleri! Anlaşma yakın! Sözleşmede kritik detay...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Giovanni van Bronckhorst'a kırdı. Siyah-Beyazlılar, Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sürdürüyor. Diğer yandan siyah-beyazlıların, Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresinin de 1,5 + 1 yıllık şeklinde konuşulduğu iddialar arasında. İşte detaylar...
Uzun süredir görüşme halinde olduğu Fransız teknik direktör Bruno Genesio'dan son temasların ardından olumsuz yanıt alan Beşiktaş, rotayı Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'a çevirdi.
TOPLAMDA 2,5 YILLIK SÖZLEŞME
Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta rota yine değişti. Bir süredir Fransız teknik adam Bruno Genesio ile görüşen ve belli bir yol da alan siyah-beyazlılar, son temasların ardından 57 yaşındaki teknik direktörden olumsuz yanıt aldı. Genesio'nun cevabında kadrodaki olumsuzlukların etkili olduğu öğrenildi. Bu cevabın ardından listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların, Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresinin de 1,5 + 1 yıllık şeklinde konuşulduğu bilgisi elde edildi.
Son olarak İskoçya Süper Ligi takımı Glasgow Rangers'ı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, 68 maçta 2.01 puan ortalaması tutturdu.
HOLLANDA DA ÇALIŞTI
Van Bronckhorst, Rangers'ın yanı sıra Feyenoord ile Guangzhou City'nin de başında yer aldı. Hollandalı teknik direktör, Feyenoord ile 5, Rangers ile de 1 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Ayrıca Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam ile imzaların atılamaması ihtimaline karşın, aralarında Mircea Lucescu'nun da yer aldığı birkaç isim daha listede bulunuyor.
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