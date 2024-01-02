Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst sesleri! Anlaşma yakın! Sözleşmede kritik detay...

TOPLAMDA 2,5 YILLIK SÖZLEŞME



Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta rota yine değişti. Bir süredir Fransız teknik adam Bruno Genesio ile görüşen ve belli bir yol da alan siyah-beyazlılar, son temasların ardından 57 yaşındaki teknik direktörden olumsuz yanıt aldı. Genesio'nun cevabında kadrodaki olumsuzlukların etkili olduğu öğrenildi. Bu cevabın ardından listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların, Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresinin de 1,5 + 1 yıllık şeklinde konuşulduğu bilgisi elde edildi.



Son olarak İskoçya Süper Ligi takımı Glasgow Rangers'ı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, 68 maçta 2.01 puan ortalaması tutturdu.