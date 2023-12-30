Sergen Yalçın imzayı atıyor! Süper Lig ekibiyle 1,5 yıllığına anlaştı! Beşiktaş derken...

ADANA DEMİRSPOR İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

İsmi yeniden Beşiktaş'la anılmaya başlayan Sergen Yalçın'ın yeni adresi ise Adana Demirspor oldu. 51 yaşındaki deneyimli teknik adam için Beşiktaş cephesinden "Görüşmedik ama görüşürsek anlaşırız" açıklaması gelirken, Sergen Yalçın ise Mavi-Lacivertli kulüp ile masaya oturdu.

Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi.

1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı.