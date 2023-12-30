Sergen Yalçın imzayı atıyor! Süper Lig ekibiyle 1,5 yıllığına anlaştı! Beşiktaş derken...
Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik adamlardan biri olan Sergen Yalçın 2020-2021 sezonu sonrasında hiçbir takımı çalıştırmamıştı. Adı sık sık yeniden Beşiktaş'la anılan Yalçın, Süper Lig'e başka bir takımla döndü. İstanbul'da yapılan görüşme sonrasında Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la çifte zafer yaşayan Sergen Yalçın, o tarihten bu yana hiçbir takımı çalıştırmamıştı.
İsmi Siyah-Beyazlılar'la yeniden anılan tecrübeli teknik adam, Süper Lig'e başka bir takımla geri döndü. İstanbul'da yapılan görüşmede Sergen Yalçın'la 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.
LİG VE TÜRKİYE KUPASI
Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı. Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.
DİNLENMEYİ TERCİH ETTİ
Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan Siyah-Beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.
Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz herhangi bir takımın başına geçmedi.
"AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM"
Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı:
"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım."
Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Hatayaspor maçının ardından "Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna "Hocaların arasında Sergen Yalçın da var... İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" cevabını vermişti.
ADANA DEMİRSPOR İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI
İsmi yeniden Beşiktaş'la anılmaya başlayan Sergen Yalçın'ın yeni adresi ise Adana Demirspor oldu. 51 yaşındaki deneyimli teknik adam için Beşiktaş cephesinden "Görüşmedik ama görüşürsek anlaşırız" açıklaması gelirken, Sergen Yalçın ise Mavi-Lacivertli kulüp ile masaya oturdu.
Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi.
1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı.
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