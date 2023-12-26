Beşiktaş’ta Sergen Yalçın bombası! Resmi açıklama geldi

Kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Uçar, son maçlarda istemedikleri skorlar aldıklarını kaydetti.

Beşiktaş'ın üst üste 3 maç yenilmemesi gerektiğine dikkati çeken Uçar, "Çocuklar bugün çok iyi mücadele etti. Hepsi istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecekteki günler için Beşiktaş adına sevindirici." diye konuştu.

Ara transfer ve teknik direktör sorusu üzerine Uçar, teknik direktörlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve görüşmelerin yapıldığını vurguladı.

En iyi kararı vermek istediklerine değinen Uçar, "Biliyoruz vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bütün önceliğimiz hocamızla ilgili. Hedefimiz yeni hocamızı tespit etmek, anlaşmak. Daha sonra da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hoca arayışlarımız devam ediyor. Bu hafta içerisinde birkaç hocayla da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.