Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bombası! Resmi açıklama geldi
Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sırasında bombayı patlattı. Uçar, "Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna verdiği cevapla taraftarları heyecanlandırdı.
Hoca arayışını sürdüren Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
FEYYAR UÇAR MAÇIN ARDINDAN BOMBAYI PATLATTI
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar "Sergen Yalçın" sorusuna da yanıt verdi.
Uçar, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.
Kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Uçar, son maçlarda istemedikleri skorlar aldıklarını kaydetti.
Beşiktaş'ın üst üste 3 maç yenilmemesi gerektiğine dikkati çeken Uçar, "Çocuklar bugün çok iyi mücadele etti. Hepsi istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecekteki günler için Beşiktaş adına sevindirici." diye konuştu.
Ara transfer ve teknik direktör sorusu üzerine Uçar, teknik direktörlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve görüşmelerin yapıldığını vurguladı.
En iyi kararı vermek istediklerine değinen Uçar, "Biliyoruz vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bütün önceliğimiz hocamızla ilgili. Hedefimiz yeni hocamızı tespit etmek, anlaşmak. Daha sonra da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hoca arayışlarımız devam ediyor. Bu hafta içerisinde birkaç hocayla da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
"SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU"
"Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna ise Uçar, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın evladı olduğunu dile getirerek, "Hocaların arasında Sergen Yalçın da var. İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." yanıtını verdi.
Uçar, Rıza Çalımbay'ın ayrılışının ardından siz hiç konuşmadınız, o ayrılıkla ilgili konuşmak ister misiniz" sorusu üzerine, Çalımbay ile ayrılamayacaklarını çünkü kader birliklerinin olduğunu belirterek, "Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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