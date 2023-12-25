Beşiktaşlı futbolcular "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" ve 12 şehidimizin isimlerinin yazdığı tişörtlerle ısınmaya çıktı

Müsabaka öncesi ısınmaya çıkan iki takımın oyuncuları, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile girdikleri çatışmada şehit olan askerlerimizin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giydi.

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