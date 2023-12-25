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Beşiktaşlı futbolcular "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" ve 12 şehidimizin isimlerinin yazdığı tişörtlerle ısınmaya çıktı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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Beşiktaşlı futbolcular Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez ve 12 şehidimizin isimlerinin yazdığı tişörtlerle ısınmaya çıktı

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş, Mersin Stadyumu'na maç öncesi ısınmasına 'Şehitler ölmez' yazılı tişörtle çıktı.

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Avrupa'dan elenen ve ligde de kötü gidişi durduramayan Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu.

Müsabaka öncesi ısınmaya çıkan iki takımın oyuncuları, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile girdikleri çatışmada şehit olan askerlerimizin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giydi.

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