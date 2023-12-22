Beşiktaş taraftarı 40 gün 40 gece bayram edecek! Sampiyonluk garantili teknik adama kancayı taktı!
Beşiktaş, iç sahada Corendon Alanyaspor'a mağlup olarak Rıza Çalımbay ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlı ekip, yeni bir döneme adım atarak yeni yıla yeni bir teknik direktörle girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, Beşiktaş'ın teknik direktör koltuğu için öne çıkan adaylar arasında bazı isimler belirmiş durumda. Yönetimin tercihi ise belirli bir doğrultuda şekilleniyor.
Beşiktaş yönetimi, takımın performansındaki düşüşü ve hedeflenen başarıya ulaşamama durumunu değerlendirerek Çalımbay ile yollarını ayırdı. Bu kararın ardından Beşiktaş, yeni bir teknik direktör arayışına girişirken, taraftarlar ve futbolseverler, takımın geleceği ve alınacak olan yeni teknik adamın kim olacağı konusunda merakla bekleyişini sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin listesinde olan bir isim taraftarı sevinçten dört köşe yaptı. İşte detayları...
Beşiktaş (BJK), iç sahada Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilerek Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını hayal kırıklığıyla kapattı. Bu mağlubiyetin ardından, siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Çalımbay'a hizmetleri için teşekkür edildi ve bu kararın, 27 Aralık 2023'e kadar daha fazla yıpranmamak adına alındığı ifade edildi.
Yönetimin Gözdesi Yabancı Hocalar
Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör arayışını hızlandırdı. Edinilen bilgilere göre, siyah-beyazlı takımın ilk tercihi yabancı bir teknik direktörden yana. Gündemdeki isimler arasında Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov gibi önemli teknik adamlar bulunuyor.
Taraftarların Sergen Yalçın Sevgisi Devam Ediyor
Öte yandan, Alanyaspor maçı sırasında ve sonrasında Beşiktaş taraftarları, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'a olan sevgilerini göstermekten geri durmadılar. Sosyal medyada da binlerce Beşiktaş taraftarı, Yalçın'ın yeniden takımın başına geçmesi yönünde taleplerde bulundu. Yönetimin bu isteği de değerlendirdiği ve kararını kısa süre içinde vereceği belirtiliyor.
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