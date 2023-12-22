Beşiktaş taraftarı 40 gün 40 gece bayram edecek! Sampiyonluk garantili teknik adama kancayı taktı!

Beşiktaş yönetimi, takımın performansındaki düşüşü ve hedeflenen başarıya ulaşamama durumunu değerlendirerek Çalımbay ile yollarını ayırdı. Bu kararın ardından Beşiktaş, yeni bir teknik direktör arayışına girişirken, taraftarlar ve futbolseverler, takımın geleceği ve alınacak olan yeni teknik adamın kim olacağı konusunda merakla bekleyişini sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin listesinde olan bir isim taraftarı sevinçten dört köşe yaptı. İşte detayları...