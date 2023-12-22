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Son dakika | Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Chamberlain'den kötü haber

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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Son dakika | Beşiktaş’ın İngiliz yıldızı Chamberlain’den kötü haber

Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumunu açıkladı. İngiliz futbolcunun uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği ve sağlık ekipleri tarafından tedavisine başlandığı kaydedildi.

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