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Beşiktaş hoca arayışları başladı! İşte yönetimin listesindeki 7 isim

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Beşiktaş hoca arayışları başladı! İşte yönetimin listesindeki 7 isim

Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör adayları belli oldu. İşte o liste...

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında tribünlerden 'Sergen Yalçın' tezahüratları yükselmesine rağmen Hasan Arat ve kurmaylarının yeni yapılanmayı yabancı bir teknik adamla kurmayı planladıkları aktarıldı.

NTV'de yer alan habere göre siyah-beyazlılarda 7 teknik direktör adayı belli oldu. İşte o isimler...

FABİO CANNAVARO

SLAVEN BİLİC

JORGE SAMPAOLİ

RUUD VAN NİSTELROOY

FRANK DE BOER

STANİSLAV CHERCHESOV

BRUNO GENESİO

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