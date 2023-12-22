Beşiktaş’ta kabus gibi sezon! Görevine son verilen Rıza Çalımbay’dan bomba gibi sözler: Onların dediğini yapmadım

BAŞKALARI GİBİ BAŞKA TAKIMLARA GİDİP DÖNMEDİM

Ben Beşiktaşlıyım. Başkaları gibi başka takımlara gidip, dönmedim. Camiaya kırgınlığım yok. Bende tecrübe de var, bazı şeyleri görmemezlikten gelirim. Beşiktaş'ın tutkusu bizde çok büyüktür. Beşiktaş'ın duruşu vardır, ben öyle durdum. Ama bazıları durmadı! Asla pişman değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem. Bazı şeylerin olmaması gerekiyordu.

SEZON BAŞI GELSEYDİM DAHA FARKLI OLURDU

Ahmet Nur Çebi'ye' 'Beni neden daha erken çağırmadınız?' dedim. Sezon başı gelseydim, Beşiktaş çok daha farklı olurdu. En önemli şey hazırlık dönemidir. En az 10 sakatlık vardır. Şenol Hoca tecrübelidir, yanlış idman yaptırmaz. Oyunculara yükleme yapamadık, sadece konuştuk ve motive etmeye çalıştık. En ufak şeyde sakatlananlar oldu. Club Brugge maçını hiç oynamak istemedim, oyuncu yoktu. Bir tane stoper bulamadık. Onur'u stoper oynattık. Muleka'yı açık oynatıyoruz, çünkü oyuncu yok. Ante Rebic'ten verim alamadım. Disiplini sağladık, arkadaşlıklar iyiydi. Club Brugge ve Fenerbahçe maçları bizim için iyi geçmedi. Brugge maçını önemsemiyorum ama Fenerbahçe maçı, dünkü maça benzedi. Bireysel hatalardan goller yedik.

FUTBOLCULARA LAF SÖYLETMEM

Milot Rashica ile ilk kez geçen gün idman yaptık. Çok kısa zamanımız vardı. Bu kısa sürede çok şey yapmamı istediler. Elde malzeme olursa yaparsın. Malzemenin %40'ı olsa, yine istediğimiz şeyi yaparız. Futbolcu arkadaşlarıma laf söyletmem. Biz onlarla zor zamanlarda çalıştık. Ben hepsinden çok memnunum, hepsine teşekkür ettim. Benim artık Beşiktaş ile ilgili bir şey söyleme hakkım yok. Onlar çıkışı bulurlar. Oranın tek eksiği, iyi transfer yapılmadı.

ASLA DİSİPLİNİMİ BOZMADIM

Sosyal medya ile ilgilenmiyorum. Oradan çıkmayı bile bilmem. Bizim o işle ilgilenen arkadaşımız var. O yapmıştır mutlaka, ben onu çözerim. 1-2 kere baktım sosyal medyaya. Futbol hayatımda, sosyal medyada gündeme geldiğim kadar gündem olmadım. Abartıyorlar. Yok kamp olayı... Ben asla disiplinimi bozmadım.

KONTRATA MADDE BİLE YAZMADIM

Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük, o görüşme de 'Merhaba' olarak gerçekleşti. Ben başkan olsam, takımın durumu için özel olarak görüşürdüm. Neden görüşmedi, bilmiyorum. Sen teknik direktörün arkasında olmazsan, oyuncu da 'Nasıl olsa gidecek' diye düşünür. Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam, o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Ben burada maddi açıdan bir şey istemedim. İlla Beşiktaş olsun diyen birisi de değilim. Kontrata madde bile yazmadım.

SAMET AYBABA VE FEYYAZ UÇAR BENİ YALNIZ BIRAKTI

Tavsiyem, bir teknik direktör alıyorsanız, arkasında durun. Sizin desteğiniz olursa, iş farklı olur. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile antrenmana gelirsiniz. Ben yalnız bırakıldım. Kesinlikle. Bir kere Feyyaz Uçar 'Rıza Çalımbay ile devam ediyoruz' dedi. Hepsi bu kadar. Yöneticiler 'Ayrılık açıklaması yapıyoruz' dediler yanımda. Ben de 'Yapın' dedim. Geldiğimizde takım dağılmıştı, yüzlerinden mutsuzluk akıyordu. Kopmuşlardı, biz onları birbirine kenetlemeye çalıştık.

SÖZLEŞMEM, YENİLEYECEKLERDİ

Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maçlık anlaşırken 'Sözleşme uzatma için başkan gelecek ve sözleşmeni yenileyeceğiz' dediler. Samet ağabey, Belgrad'a gitmeden bana söyledi. Bir tane stoper izledi. Görevde teknik direktör varken, ben kimseyle konuşmam. Burak Yılmaz, benim öğrencim. Trabzonspor'a ben önerdim. Kimseyle takışmam, kötü bir şey söylemem.