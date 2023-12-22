Beşiktaş'ta kabus gibi sezon! Görevine son verilen Rıza Çalımbay'dan bomba gibi sözler: Onların dediğini yapmadım
Beşiktaş'ın dün akşam aldığı yenilginin ardından yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay, TSYD tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay açıklamasında kulübün kendisine haksızlık yaptığını iddia ederek yaşananları tek tek anlattı.
Beşiktaş'taki ikinci dönemi dün akşam alınan Alanyaspor mağlubiyetiyle sonra eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenliyor. Beşiktaş'ın başında 7 maça çıkabilen Çalımbay, 3galibiyet, 3 de mağlubiyet yaşadı ve 1.43 puan ortalaması tutturdu.
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;
Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim. Dün Mert'le ilgili yanlış bir şey söyledim. Maçtan yeni çıktığım için biraz sinirliydim. Onu kötü niyetle söylemedim. Kendisi çok karakterli, iyi bir kaleci. Onun için ondan özür diliyorum. Ahmet Nur Çebi başkanımız beni aradı, 'ihtiyacımız var' dedi. Ben de 'Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa gelirim' dedim. Ben Beşiktaşlıyım. Bugün yine olsa, elimden bir şey geliyorsa yaparım.
HASAN ARAT BENİMLE HİÇ GÖRÜŞMEDİ
Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.
2 MAÇLIK ANTERNÖR DEĞİLİM!
Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık.
3 HAFTALIK KONUŞTUK
Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 20242in Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı.
ONLARIN DEDİĞİNİ YAPMADIM
Dün gece Samet ağabey ve Feyyaz, tesise geleceğini söyledi. Sonra onlar gelmedi, 3 yönetici geldi. Onlarla konuştum. Gece 01:00'de bir şey yapmam. Sabah basın toplantısında bırakırım' dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim. Onlar da hemen yazmışlar ayrıldık diye. Onların dediğini yapmadım. Yanlış şeyler yazıldı. Benim gitmemi çok isteyen oldu. Ancak başkan, yönetici, Samet ağabey bir tane açıklama yapmadı. Beşiktaş için 2 maç gelirim ama antrenörlük kariyerimde yapmam.
KADRO DIŞI KARARINI ONLAR ALDI
Samet ağabey 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. 'Biz' diyor ben yokum yani. 'İyi hayırlı olsun' dedim. Olay bitmiş yani. Benim fikrim alınmadan böyle bir karar alınıyor. Dün akşam yöneticilere söyledim, onlar da 'Samet Hocalar o kararı aldı' dediler. 5 kadro dışı içerisinde, benim de kadro dışı kalmasını düşündüğüm isimler vardı. Sıkıntı yaşadığımız oyuncular vardı. Ben hiçbir kulüpte kadro dışı bırakmadım.
GEDSON SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI
Maçtan önce doktor 'Gedson oynayabilir' dedi. Bende Gedson'u çağırdım ve durumunu sordum. 'Bundan önce 3 kere sakat oynadım, yine tekrarladı. Bu kez oynamam' dedi. Sonra Samet ağabeye durumu anlattım ve 'İsterseniz siz konuşun' diye aktardım. Aynılarını ona da söyledi. Yeniden sakatlanmaktan korktu. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Beni şimdi çağırsalar yine Beşiktaş'a giderim ama böyle davranırlarsa gitmem.
BAŞKALARI GİBİ BAŞKA TAKIMLARA GİDİP DÖNMEDİM
Ben Beşiktaşlıyım. Başkaları gibi başka takımlara gidip, dönmedim. Camiaya kırgınlığım yok. Bende tecrübe de var, bazı şeyleri görmemezlikten gelirim. Beşiktaş'ın tutkusu bizde çok büyüktür. Beşiktaş'ın duruşu vardır, ben öyle durdum. Ama bazıları durmadı! Asla pişman değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem. Bazı şeylerin olmaması gerekiyordu.
SEZON BAŞI GELSEYDİM DAHA FARKLI OLURDU
Ahmet Nur Çebi'ye' 'Beni neden daha erken çağırmadınız?' dedim. Sezon başı gelseydim, Beşiktaş çok daha farklı olurdu. En önemli şey hazırlık dönemidir. En az 10 sakatlık vardır. Şenol Hoca tecrübelidir, yanlış idman yaptırmaz. Oyunculara yükleme yapamadık, sadece konuştuk ve motive etmeye çalıştık. En ufak şeyde sakatlananlar oldu. Club Brugge maçını hiç oynamak istemedim, oyuncu yoktu. Bir tane stoper bulamadık. Onur'u stoper oynattık. Muleka'yı açık oynatıyoruz, çünkü oyuncu yok. Ante Rebic'ten verim alamadım. Disiplini sağladık, arkadaşlıklar iyiydi. Club Brugge ve Fenerbahçe maçları bizim için iyi geçmedi. Brugge maçını önemsemiyorum ama Fenerbahçe maçı, dünkü maça benzedi. Bireysel hatalardan goller yedik.
FUTBOLCULARA LAF SÖYLETMEM
Milot Rashica ile ilk kez geçen gün idman yaptık. Çok kısa zamanımız vardı. Bu kısa sürede çok şey yapmamı istediler. Elde malzeme olursa yaparsın. Malzemenin %40'ı olsa, yine istediğimiz şeyi yaparız. Futbolcu arkadaşlarıma laf söyletmem. Biz onlarla zor zamanlarda çalıştık. Ben hepsinden çok memnunum, hepsine teşekkür ettim. Benim artık Beşiktaş ile ilgili bir şey söyleme hakkım yok. Onlar çıkışı bulurlar. Oranın tek eksiği, iyi transfer yapılmadı.
ASLA DİSİPLİNİMİ BOZMADIM
Sosyal medya ile ilgilenmiyorum. Oradan çıkmayı bile bilmem. Bizim o işle ilgilenen arkadaşımız var. O yapmıştır mutlaka, ben onu çözerim. 1-2 kere baktım sosyal medyaya. Futbol hayatımda, sosyal medyada gündeme geldiğim kadar gündem olmadım. Abartıyorlar. Yok kamp olayı... Ben asla disiplinimi bozmadım.
KONTRATA MADDE BİLE YAZMADIM
Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük, o görüşme de 'Merhaba' olarak gerçekleşti. Ben başkan olsam, takımın durumu için özel olarak görüşürdüm. Neden görüşmedi, bilmiyorum. Sen teknik direktörün arkasında olmazsan, oyuncu da 'Nasıl olsa gidecek' diye düşünür. Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam, o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Ben burada maddi açıdan bir şey istemedim. İlla Beşiktaş olsun diyen birisi de değilim. Kontrata madde bile yazmadım.
SAMET AYBABA VE FEYYAZ UÇAR BENİ YALNIZ BIRAKTI
Tavsiyem, bir teknik direktör alıyorsanız, arkasında durun. Sizin desteğiniz olursa, iş farklı olur. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile antrenmana gelirsiniz. Ben yalnız bırakıldım. Kesinlikle. Bir kere Feyyaz Uçar 'Rıza Çalımbay ile devam ediyoruz' dedi. Hepsi bu kadar. Yöneticiler 'Ayrılık açıklaması yapıyoruz' dediler yanımda. Ben de 'Yapın' dedim. Geldiğimizde takım dağılmıştı, yüzlerinden mutsuzluk akıyordu. Kopmuşlardı, biz onları birbirine kenetlemeye çalıştık.
SÖZLEŞMEM, YENİLEYECEKLERDİ
Samet ağabey ve Feyyaz, 2 maçlık anlaşırken 'Sözleşme uzatma için başkan gelecek ve sözleşmeni yenileyeceğiz' dediler. Samet ağabey, Belgrad'a gitmeden bana söyledi. Bir tane stoper izledi. Görevde teknik direktör varken, ben kimseyle konuşmam. Burak Yılmaz, benim öğrencim. Trabzonspor'a ben önerdim. Kimseyle takışmam, kötü bir şey söylemem.
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