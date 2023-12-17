Beşiktaş Başkanı Hasan Arat transferde şova hazırlanıyor! Camiada Modric sesleri!

Modric'in Avrupa'da kalmak için Türkiye'yi seçebileceği, para kazanmak için ise Suudi Arabistan'a gidebileceği aktarıldı.

Haberin detaylarında "Orta saha oyuncusunun istediği hem eğlenirken hem de emekliliğini düşüneceği para kazanmaksa iyi seçenek Arabistan. Ancak Modric'in para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği tahmin etmek zor değil." ifadeleri kullanıldı.