Beşiktaş Başkanı Hasan Arat transferde şova hazırlanıyor! Camiada Modric sesleri!
Sezon sonu Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan Luka Modric için yeni bir hikaye yazma zamanı. Beşiktaş, gelecek yıl için kadrosunu Modric ile taçlandırmak için büyük bir seferberlik ilan etti. Türkiye dışında iki ülkeden daha transfer teklifi alan Modric'ib tıpkı İspanyol yıldız Guti ve Pepe gibi Real'den sonraki adresinin Beşiktaş olması bekleniyor.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de 11 yıldır görev alan Luka Modric için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitmesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenen 38 yaşındaki yıldızın önünde 2 "egzotik" teklif olduğu kaydedildi.
TÜRKİYE Mİ, ARABİSTAN MI?
El Gol'ün haberine göre; Hırvat futbolcunun önünde Türkiye ve Suudi Arabistan seçenekleri bulunuyor.
BEŞİKTAŞ İSTİYOR
Haberde Türkiye'den Beşiktaş'ın deneyimli yıldızla ilgilendiği kaydedilirken, maaş bütçesine dikkat çekildi.
Şöyle ki, Real Madrid'in en düşük kazanan oyuncusu 2.8 milyon Euro'yla Joselu olurken; Beşiktaş'ın en fazla kazanan yıldızının ise 3.9 milyon Euro'yla Chamberlain olduğu kaydedildi.
Modric'in Avrupa'da kalmak için Türkiye'yi seçebileceği, para kazanmak için ise Suudi Arabistan'a gidebileceği aktarıldı.
Haberin detaylarında "Orta saha oyuncusunun istediği hem eğlenirken hem de emekliliğini düşüneceği para kazanmaksa iyi seçenek Arabistan. Ancak Modric'in para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği tahmin etmek zor değil." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Modric'in Türkiye'ye gelmesi halinde eflatun-beyazlılardan kazandığının daha altına imza atması gerektiğinin altı çizildi.
38 yaşındaki oyuncuyla Al Hilal, Al Nassr ve Al Ittihad'ın yakın ilgisi bulunduğu ve 2 yıllık sözleşmeye 40 ila 60 milyon Euro'luk ücret teklif ettikleri belirtildi.
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