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Vincent Aboubakar'dan Beşiktaşlılar'ı kızdıracak bir hamle

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.12.2023
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Vincent Aboubakar’dan Beşiktaşlılar’ı kızdıracak bir hamle

Son dakika Beşiktaş haberleri...Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'dan Beşiktaşlılar'ı kızdıracak bir hamle geldi.

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