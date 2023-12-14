CANLI | Lugano - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Lugano - Beşiktaş maçı ilk 11’leri…
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma ihtimali bulunmayan temsilcimiz, son maçını kazanarak ülke puanına katkı yapmak istiyor. Rıza Çalımbay'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak. Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor.
Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor. Temsilcimiz, son maçını kazanarak en azından ülke puanına katkı yapmak istiyor.
TAŞLAR YERİNDEN OYNADI
İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk mücadele Beşiktaş'ta bir dönemin sonunu getirdi. Siyah-beyazlıların, 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetmesi sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimine büyük protestolarda bulundu. Bir grup taraftar stadı terk etmeyerek yönetimin istifasını istedi. Teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından görevinden ayrılırken, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yönetimi de olağanüstü kongre kararı aldı. Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı oldu.
17 EKSİKLE GİTTİLER!
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isim dışında, 10 futbolcu sakatlıkları 2 oyuncu da isimleri bildirilmediği için gitmedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son maçında Lugano ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, İsviçre deplasmanına 17 oyuncusundan yoksun gitti. Yeni yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana dışında Emrecan Bulut ile Gökhan İnler'in de isimleri bildirilmediği için kadroya alınmadı. Bu isimlerin dışında sol dizinde eklem içi sıvı artışı olan Mert Günok, sağ dizinde arka kapsüler yaralanması bulunan Colley, ayak bileğinde bağ yaralanması olan Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Rebic ile Masuaku, Rashica, Umut Meraş, Tayyip Talha, Yakup Arda Kılıç ve Emrecan Uzunhan; teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kararı sonrasında İsviçre'ye götürülmediler. Son antrenmanda sol alt baldır arka adalesinde (soleus) birinci derece yaralanma tespit edilen Necip Uysal'ın durumu maç saatinde belli olacağı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 4. kez karşı karşıya gelecek. 2007-08'de Zürih ile eşleşen Beşiktaş, 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon Konferans Ligi'nde bir başka İsviçre ekibi Lugano'nun rakibi oldu. Kartal, İstanbul'daki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
LUGANO: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Cimignani, Celar.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, S. Emrecan, Amir, Salih, Chamberlain, Muleka, Tayfur, Cenk
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