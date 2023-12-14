CANLI | Lugano - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Lugano - Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

17 EKSİKLE GİTTİLER!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isim dışında, 10 futbolcu sakatlıkları 2 oyuncu da isimleri bildirilmediği için gitmedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son maçında Lugano ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, İsviçre deplasmanına 17 oyuncusundan yoksun gitti. Yeni yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana dışında Emrecan Bulut ile Gökhan İnler'in de isimleri bildirilmediği için kadroya alınmadı. Bu isimlerin dışında sol dizinde eklem içi sıvı artışı olan Mert Günok, sağ dizinde arka kapsüler yaralanması bulunan Colley, ayak bileğinde bağ yaralanması olan Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Rebic ile Masuaku, Rashica, Umut Meraş, Tayyip Talha, Yakup Arda Kılıç ve Emrecan Uzunhan; teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kararı sonrasında İsviçre'ye götürülmediler. Son antrenmanda sol alt baldır arka adalesinde (soleus) birinci derece yaralanma tespit edilen Necip Uysal'ın durumu maç saatinde belli olacağı belirtildi.