FC Lugano-Beşitaş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BJK mücadelesi şifresiz izlenir mi?
Beşiktaş, 2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. hafta maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal gibi detaylar futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu önemli karşılaşma, her iki takımın grup sıralamasını etkileme potansiyeli taşıyor ve taraftarlar, Beşiktaş'ın performansını takip etmek için heyecanla bilgi bekliyor. Peki FC Lugano-Beşitaş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nun 6. ve final haftasında FC Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, FC Lugano maçının hazırlıklarına başlarken, futbolseverler de bu kritik müsabaka ile ilgili detayları heyecanla bekliyor. Takımların son durumu, maçın tarihi ve saati gibi bilgiler, taraftarlar arasında büyük merak konusu haline geldi. Peki FC Lugano-Beşitaş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BJK mücadelesi şifresiz izlenir mi?
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?
FC Lugano-Beşiktaş maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te başlayacak.
Bu heyecan dolu müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar platform tarafından belirlenen abonelik ücretini ödeyerek takip edebilirler.
SON AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇINDAN NOTLAR
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında bu sezon taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan Beşiktaş, D Grubu'nun 5. haftasında da 3 puana ulaşamadı.
Club Brugge'a 5-0 yenilen Beşiktaş, 36 yıl sonra Avrupa kupalarında iç sahadaki en ağır yenilgisini aldı.
O zamanki ismiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı ekip, 1987 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i İzmir'de konuk ettiği maçtan 5-0 mağlup ayrılmıştı.
Beşiktaş'a, 36 yıl sonra Avrupa Kupaları'ndaki en farklı mağlubiyeti yaşatan takım Club Brugge oldu. Bu mağlubiyet ayrıca İnönü Stadı yıkıldıktan sonra inşa edilen Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.
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