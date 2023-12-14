Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nun 6. ve final haftasında FC Lugano ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, FC Lugano maçının hazırlıklarına başlarken, futbolseverler de bu kritik müsabaka ile ilgili detayları heyecanla bekliyor. Takımların son durumu, maçın tarihi ve saati gibi bilgiler, taraftarlar arasında büyük merak konusu haline geldi. Peki FC Lugano-Beşitaş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BJK mücadelesi şifresiz izlenir mi?

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?