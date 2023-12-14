Beşiktaş kadro dışı bıraktı, teklif yağdı! En az 5 milyon euro kasada! İşte yeni takımı...

Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, sezonun zorlu geçtiği bir dönemde kadro dışı bıraktığı 5 futbolcusu arasında bulunan Vincent Aboubakar ile ilgili gündemi meşgul ediyor. Beşiktaş'ın Aboubakar'ı kadro dışı bırakma kararının ardından, oyuncuya ilgi gösteren iki yeni takımın olduğu belirtiliyor. İşte tüm detaylar...