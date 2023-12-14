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Beşiktaş kadro dışı bıraktı, teklif yağdı! En az 5 milyon euro kasada! İşte yeni takımı...

BEŞİKTAŞ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Beşiktaş kadro dışı bıraktı, teklif yağdı! En az 5 milyon euro kasada! İşte yeni takımı...

Beşiktaş, Süper Lig'de zorlu bir sezon geçirirken, son günlerde kadro dışı bıraktığı 5 futbolcusu arasında bulunan Vincent Aboubakar, gündemdeki yerini koruyor. Uzun süre sakatlık sorunlarıyla mücadele eden ve sahada istikrarsız performans sergileyen golcü oyuncu, taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'ı kadro dışı bırakma kararı sonrasında, oyuncuya iki yeni talip çıktı. Futbolseverler, Aboubakar'ın geleceği konusundaki gelişmeleri merakla takip ediyor.

Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, sezonun zorlu geçtiği bir dönemde kadro dışı bıraktığı 5 futbolcusu arasında bulunan Vincent Aboubakar ile ilgili gündemi meşgul ediyor. Beşiktaş'ın Aboubakar'ı kadro dışı bırakma kararının ardından, oyuncuya ilgi gösteren iki yeni takımın olduğu belirtiliyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, sezona Şenol Güneş'in yönetiminde başlamış ancak alınan kötü sonuçlar ve Şenol Güneş'in ayrılışıyla zorlu bir döneme girmişti. Sezon başında başkan Ahmet Nur Çebi tarafından göreve getirilen Burak Yılmaz, beklenen performansı gösteremedi ve sonrasında takımın başına Rıza Çalımbay getirildi. Ancak, istenilen sonuçlar elde edilemedi.

Yeni Başkan Hasan Arat:

Sezonun zorlu geçmesinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi, seçim kararı alarak görevi Hasan Arat'a devretti. Yeni başkanın göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlamış oldu. Taraftarlar, bu değişiklikle birlikte takımda olumlu gelişmelerin yaşanmasını umut ediyor.

5 Oyuncu Kadro Dışı

Fenerbahçe derbisinde kötü performans sergileyen 5 oyuncu birden kadro dışı bırakıldı. Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakılmaları, Beşiktaş'ı sarsan gelişmeler arasında yer aldı. Yönetim, bu oyuncuların ayrılmasının ardından yeni bir kadro yapılanmasına yönelik çalışmalara başladı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR!

Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Aboubakar'a şimdi de Rus ekiplerinden Spartak Moskova'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Rus ekiplerinin, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istediği belirtildi. Spartak Moskova'nın bu transfer için çalışmalara başladığı ifade edilirken, siyah-beyazlı ekibin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

Sezon Performansı:

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkarak 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, devre arasında Aboubakar'ın ayrılması durumunda 5 milyon Euro gelir beklediği belirtildi. Kamerunlu golcünün transferiyle ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

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