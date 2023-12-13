13 Aralık 2023, Çarşamba
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Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu kafilede yer almadı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Beşiktaş’ın Lugano maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu kafilede yer almadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu kafilede yer almadı

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