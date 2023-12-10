10 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın sakatlarından haber var! Son durumları belli oldu

Beşiktaş'ın sakatlarından haber var! Son durumları belli oldu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.12.2023
ABONE OL
Beşiktaş’ın sakatlarından haber var! Son durumları belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken, Gedson Fernandes ve Umut Meraş da sakatlanıp mücadeleyi yarım bırakmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA