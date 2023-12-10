10 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Çağlar Söyüncü sevinci! Kulüp gözden çıkardı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Çağlar Söyüncü sevinci! Kulüp gözden çıkardı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.12.2023
ABONE OL
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta Çağlar Söyüncü sevinci! Kulüp gözden çıkardı

Son dakika transfer haberleri... İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün geleceği için Atletico Madrid kararını verdi. İşte detaylar...

Sezon başında Leicester City'den ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü'nün adı Süper Lig devleriyle anılıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devre arasında Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istediği iddiaları gündemdeyken sıcak bir gelişme yaşandı.

EURO 2024 ÖNCESİ SÜRE BULMAK İSTİYOR

Atletico Madrid'de süre bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü'nün EURO 2024 öncesi süre bulabileceği bir takımda forma giymek istediği belirtilmişti.

KARARI SİMEONE İLETTİ

Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak istiyor. Oyuncuya ikinci yarıda kendisini daha çok kullanmak istediğini iletti.

ÖNCELİK ÇAĞLAR DEĞİL

Atletico Madrid'in stoper rotasyonundan bir isme Arap yarımadasından resmi teklif var. Öncelik o ismi elden çıkarmak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 74 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Atletico'da sezon başından bu yana sadece 4 maçta sonradan oyuna giren ve 74 dakika sahada kalabilen Türk stoper yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle; bölgesinde oynayan Axel Witsel, Jose Maria Gimenez, Mario Hermoso ve Stefaj Savic gibi oyuncuların gölgesinde kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İDDİASI

Çağlar'ın bu durumu, transfer söylentilerini de beraberinde getirirken, milli stoperin adı son günlerde özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmaya başlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA