Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Çağlar Söyüncü sevinci! Kulüp gözden çıkardı
Son dakika transfer haberleri... İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün geleceği için Atletico Madrid kararını verdi. İşte detaylar...
EURO 2024 ÖNCESİ SÜRE BULMAK İSTİYOR
Atletico Madrid'de süre bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü'nün EURO 2024 öncesi süre bulabileceği bir takımda forma giymek istediği belirtilmişti.
KARARI SİMEONE İLETTİ
Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak istiyor. Oyuncuya ikinci yarıda kendisini daha çok kullanmak istediğini iletti.
ÖNCELİK ÇAĞLAR DEĞİL
Atletico Madrid'in stoper rotasyonundan bir isme Arap yarımadasından resmi teklif var. Öncelik o ismi elden çıkarmak.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 74 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ
Atletico'da sezon başından bu yana sadece 4 maçta sonradan oyuna giren ve 74 dakika sahada kalabilen Türk stoper yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle; bölgesinde oynayan Axel Witsel, Jose Maria Gimenez, Mario Hermoso ve Stefaj Savic gibi oyuncuların gölgesinde kaldı.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İDDİASI
Çağlar'ın bu durumu, transfer söylentilerini de beraberinde getirirken, milli stoperin adı son günlerde özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmaya başlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...
- Bu hafta talep toplama yapacak şirketler listesi 2023! Hisse fiyatı kodu, lot sayısı...
- Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...
- Evde bakım parası yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? SMS / e- Devlet maaş sorgulama ekranı
- Kardeşlerim Ömer öldü mü? ATV Kardeşlerim 108. bölümde Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Bilal Yiğit Koçak kimdir, diziden ayrıldı mı?
- İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İSG/2 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı kaç dakika ve kaç soru?
- BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 11 Aralık 2023 Bolu'da okullar tatil edildi mi? MEB-Valilik açıklaması...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 11 Aralık Pazartesi kar tatili olacak mı, hangi illerde? MEB Valilik açıklamaları...
- 2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...
- Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor
- Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis son durum | ÇKS emeklisine 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman, takvim belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- 7.500 TL ve üstüne %38+%7'lik Refah Payı zammı! SSK, İşçi, Bağ-Kur, Tarım emeklisinin nihai artış formülü! 7550-8200-9400 TL maaşa en az...