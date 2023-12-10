Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta Çağlar Söyüncü sevinci! Kulüp gözden çıkardı

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 74 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Atletico'da sezon başından bu yana sadece 4 maçta sonradan oyuna giren ve 74 dakika sahada kalabilen Türk stoper yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle; bölgesinde oynayan Axel Witsel, Jose Maria Gimenez, Mario Hermoso ve Stefaj Savic gibi oyuncuların gölgesinde kaldı.

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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İDDİASI

Çağlar'ın bu durumu, transfer söylentilerini de beraberinde getirirken, milli stoperin adı son günlerde özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmaya başlandı.