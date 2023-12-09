BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE derbisi saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? 9 Aralık BJK-FB maçı şifresiz nasıl izlenir? MUHTEMEL 11’LERİ...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Ezeli rekabette en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.