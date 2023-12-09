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BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE derbisi saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? 9 Aralık BJK-FB maçı şifresiz nasıl izlenir? MUHTEMEL 11'LERİ...

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.12.2023
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BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE derbisi saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? 9 Aralık BJK-FB maçı şifresiz nasıl izlenir? MUHTEMEL 11’LERİ...

Süper Lig'in heyecan dolu 15. haftasında büyük bir mücadele yaşanacak. Lider Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak ve bu dev derbi futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve saat, futbol tutkunlarının gündemine oturdu. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmayı heyecanla beklerken, ligdeki çekişmeli mücadelede liderlik koltuğunu sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, heyecan dolu anlara sahne olacak. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu derbi öncesi futbolseverler nefeslerini tuttu. Zirve yarışının kritik maçı olan Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi için biletler, 6 Aralık Çarşamba akşamı satışa çıktı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlarken, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise rakibini mağlup edip liderliğini korumak istiyor. Taraftarlar, bu önemli müsabakayı büyük bir heyecanla beklerken, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Türk futbolseverlerini ekrana kilitleyecek.

BJK-FB DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Bailly, Umut (Bakhtiyor), Necip (Amir), Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk (Aboubakar)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

135. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde de 134 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 47 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan derbide taraflar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

EN KRİTİK MAÇLARINDAN BİRİ!

2023-2024 sezonuna 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, 14 hafta sonunda 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 37 puan ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Beşiktaş ise 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, derbiden zaferle ayrılıp zirve yarışından kopmamak, konuk ekip de rakibini mağlup ederek puan farkını artırmak istiyor.

BECAO VE ZAJC OLMAYACAK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.

CRESPO VE SAMET SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da yarınki maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER!

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna dahil ettiği 23 futbolcu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."

Sakatlıkları olan Tayyip Talha, Rosier, Masuaku, Yakup Arda ve Rashica kadroda yer almadı.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Ezeli rekabette en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

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