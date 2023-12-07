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Son dakika | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Son dakika | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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