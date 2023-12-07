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Beşiktaş'ta Omar Colley'in durumu belli oldu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Beşiktaş’ta Omar Colley’in durumu belli oldu

Beşiktaş'ta Omar Colley'in durumu netleşti. Omar Colley'in sakatlığının ciddi olmadığı ve oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayabileceği öğrenildi.

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