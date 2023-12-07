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Son dakika | Beşiktaş'ta derbi öncesi 4 eksik

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Son dakika | Beşiktaş’ta derbi öncesi 4 eksik

Beşiktaş, Omar Colley'in sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Colley'in Fenerbahçe derbisinin kadrosunda olup olmayacağına maç günü karar verileceği belirtildi. Ayrıca Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın derbide forma giyemeyeceği duyuruldu.

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