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Son dakika | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde rakip taraftarlar olacak mı? Karar açıklandı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Son dakika | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde rakip taraftarlar olacak mı? Karar açıklandı

Son dakika haberi...İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine deplasman seyircisinin alınmasına karar verdi.

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