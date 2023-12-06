06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan devre arası star hamlesi! Talisca için büyük seferberlik

Beşiktaş'tan devre arası star hamlesi! Talisca için büyük seferberlik

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
ABONE OL
Beşiktaş’tan devre arası star hamlesi! Talisca için büyük seferberlik

Beşiktaş transfer haberleri...Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, devre arası için kolları sıvadı. Yönetimin hedefinde Al Nassr'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca var.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim öncesi Suudi Arabistan'a gidip, Anderson Talisca'nın kulübü Al Nassr'la futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varmıştı.

Devre arasında Beşiktaş'ı eski gücüne ulaştırmak için yoğun bir transfer sezonu geçirmeyi amaçlayan Hasan Arat'ın ilk hedefi de belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca için yeniden adım atacak.

Al-Nassr'ın Talisca yerine daha büyük bir yıldız düşüncesi üzerine harekete geçen Hasan Arat yönetimi, Arap kulübüyle olan anlaşmasını da kullanarak Brezilyalı futbolcunun transferini bitirmek istiyor.

SPONSORLAR KARŞILAYACAK
Yıllar önce oynadığı Beşiktaş'a dönmeyi isteyebileceği düşünülen Talisca'nın maaş beklentisinin ise sponsorlar aracılığıyla karşılanması da gündemde.

Brezilyalı yıldız, bu sezon 17 maçta 17 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın önceki başkanı Ahmet Nur Çebi de Talisca için girişimde bulunmuş ancak Al Nassr'dan olumsuz geri dönüş almıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA