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Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik mesajı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat’a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında siyah-beyazlıların 35'inci başkanı seçilen Hasan Arat’a tebrik telgrafı gönderdi.

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