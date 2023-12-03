Beşiktaş 35. başkanını seçti! Yeni başkan Hasan Arat oldu! Büyük oy farkı...
Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkan Hasan Arat seçildi. Arat rakibi Serdar Adalı'ya yaklaşık 3 bin oy ile fark attı. Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7 bin 271'ini alan Hasan Arat başkanlığa seçildi.
Siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının seçileceği kongre, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 12 sandığın tasnifi tamamlandı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede dokuzuncu sandıktan Hasan Arat'a 471, Serdal Adalı'ya 218 oy çıktı. Onuncu sandıkta Arat'a 483, Adalı'ya 172 oy verildi.
On birinci sandıkta Hasan Arat'a 460, Serdal Adalı'ya 185 oy verilirken, on ikinci sandıkta ise Arat'a 334, Adalı'ya 260 oy çıktı.
Kongrede ilk 12 sandık sonucunda Hasan Arat 4 bin 47, Serdal Adalı ise 2 bin 554 oya ulaştı.
SANDIK SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI
Beşiktaş'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım aşamasına geçildi.
1. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 227
Serdal Adalı: 201
3. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 471
Serdal Adalı: 218
10. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 483
Serdal Adalı: 172
11. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 460
Serdal Adalı: 185
12. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 334
Serdal Adalı: 260
13. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232
14. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 359
Serdal Adalı: 207
15. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259
18. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 332
Serdal Adalı: 193
Toplam Sonuç
Hasan Arat: 5493
Serdal Adalı: 3186
Yönetim Kurulu üyesi:
Hasan Arat:
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
HASAN ARAT KİMDİR?
Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. 2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı. Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Beymen'in en büyük perakende grubu.
Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA, Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsil eden Direktörler, ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi ve Yönetim Kurulu üyesidir.
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