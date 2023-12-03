Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş’ın başkan adayı olan Serdal Adalı kaç yaşında, ne iş yapıyor, seçildi mi? İşte hayatı ve kariyeri...

Serdal Adalı, sosyal medyada ve futbolseverler arasında büyük bir ilgiyle karşılanan ve araştırılan bir isim haline gelmiştir. Beşiktaş Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Adalı'nın hayatı ve kariyeri, futbol camiasında büyük bir merak uyandırmaktadır. Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş'ın başkan adayı olan Serdal Adalı kaç yaşında, ne iş yapıyor, seçildi mi?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?