Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş'ın başkan adayı olan Serdal Adalı kaç yaşında, ne iş yapıyor, seçildi mi? İşte hayatı ve kariyeri...
Serdal Adalı, sosyal medyada ve futbolseverler arasında büyük bir ilgiyle karşılanan ve araştırılan bir isim haline gelmiştir. Beşiktaş Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Serdal Adalı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu olmuştur. Futbol camiasında kendine sağlam bir yer edinen Adalı, Beşiktaş'ın başkanlık koltuğuna adaylığını koyarak gündeme bomba gibi düşmüştür. Peki, Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayatı ve kariyeri...
Serdal Adalı, sosyal medyada ve futbolseverler arasında büyük bir ilgiyle karşılanan ve araştırılan bir isim haline gelmiştir. Beşiktaş Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Adalı'nın hayatı ve kariyeri, futbol camiasında büyük bir merak uyandırmaktadır. Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş'ın başkan adayı olan Serdal Adalı kaç yaşında, ne iş yapıyor, seçildi mi?
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş başkanlık seçimi, 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00'da yapılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olmayacağını açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta seçim öncesi adaylar belli oldu. Beşiktaş'ta başkanlık seçimine Serdal Adalı ve Hasan Arat aday olarak katılacak.
SERDAL ADALI KİMDİR?
Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.
Beşiktaş kulübünde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev almıştır. 25 Mayıs 2013 tarihindeki yazılı açıklamayla Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı. Ancak 16 Haziran 2013 tarihindeki başkanlık seçimini kaybetmiştir. Ekim 2019 yılında Fikret Orman'ın istifasından sonra Beşiktaş başkanlık yarışına aday oldu. Ancak Ahmet Nur Çebi'nin ardından 2. oldu. Yarışta 3. olan ise Hürser Tekinoktay'dı.
Serdal Adalı, 12 Temmuz 2011'de "Şike yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Adalı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 5 ay Metris Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'nda yapılan değişiklikten sonra tahliye edildi.
Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
- Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu, açıklandı mı? Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
- TikTok kapatılacak mı son dakika? TİKTOK yasaklandı mı, kapanıyor mu? Lisansı iptal mi olacak?
- AK Parti Erzurum belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? AK Parti Erzurum belediye başkan adayları listesi 2024!
- EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2024 kura canlı yayın bilgileri...
- SSK Bağkur emekli maaşı hesaplandı! Enflasyon ile rakamlar değişiyor! 2024 Ocak'ta 7.500 TL alanlar, kök maaş + refah payı...
- Ehliyet elektronik sınav sonuçları nasıl öğrenilir 2023? MEB / e- sınav sonuç sorgulama!
- Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL'ye kadar ek ödeme...
- AK Parti temayül yoklaması sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları 2024 ne zaman belli olacak?
- Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi bu ay yatar mı?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 erken açıklanır mı, tarih verildi mi?
- 1 Aralık 2023 Cuma reyting sonuçları! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti! Dün akşamın reyting birincisi...